Il prossimo libro di Javier Cercas sarà dedicato a Papa Francesco

(Di lunedì 15 luglio 2024) Madrid, 15 luglio 2024 – “Nessuno scrittore ha mai avuto l'opportunità di scrivere uncome questo, tra l'altro perché il Vaticano non aveva mai spalancato le sue porte a uno scrittore, e tanto meno a uno scrittore ateo come me: una delle mie ossessioni mentre scrivevo queste pagine era di essere all'altezza di questo privilegio unico”. Queste le parole dello scrittore spagnolo, 62 anni, che dedicherà il suo. "El loco de Dios en Mongolia" (“Il palazzo di Dio in Mongolia”) arriverà sugli scaffali delle librerie di Spagna e America Latina nell'aprile 2025, come ha annunciato l'editore spagnolo Penguin Random House Grupo Editorial. Il romanzo è basato sul viaggio del pontefice in Mongolia un anno fa, di cui lo stessofu testimone diretto in quanto uno dei 66 giornalisti accreditati per il viaggiole tra fine agosto e inizio settembre.