Il groove di Solomun big della club culture mondiale allo Space Riccione

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 15 luglio 2024) Life&People.it Non ha tradito le aspettative il deejay resident al Pacha di ibiza, proponendo i suoni con cui ha ripensato completamente la musica house europea; migliaia di persone hanno affollato lograzie ad un set di oltre tre ore del dj bosniaco. L’accostamento dei tre nomi, da solo, è capace di evocare energia, divertimento, passione. Gli eventi dello, del resto, nascono seguendo questa filosofia, con la voglia di proiettare sullo scenario internazionale un luogo che nel suo stesso motto “Dreams come true” racconta la tensione alla continua crescita, il desiderio di volare alto, il piacere di inserirsi in un contesto di livello, accostandosi ai locali cult presenti qua e là per il globo.