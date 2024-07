Hermoso verso il Napoli Inter più defilata | tutti i dettagli ? SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024)sta per scegliere il, con l'che ha deciso di defilarsi dopo il no all'operazione da parte di Oaktree. Lo spagnoloConte.arriverà da svincolato al, si stanno limando i: si parla di un triennale a quattro milioni di euro a stagione. Come riferisce Paolo Malagutti, in collegamento da Dimaro per Sport Mediaset, l'sembra essersi ormai, con il club nerazzurro sempre più protesoil colombiano del Verona David Cabal. Dunque, lo spagnolo ex Atletico Madrid presto potrebbe diventare un nuovo giocatore del, che dopo aver acquistato Alessandro Buongiorno e Rafa Marin sta per completare un'altra importante operazione.