Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ieri la finale diha visto la Spagna alzare la coppa e diventare ufficialmente campione d’pa. Ma sarà una vittoria anche sul mercato azionario? Il Campionatopeo UEFA ha, infatti, un impatto significativo sull’economia del Paese ospitante e può avere riflessi positivi anche sul Paese vincitore. In generale, eventi come la Coppa del Mondo FIFA o l’peo attirano una notevole attenzione e generano vittorie non solo sul campo, ma spesso anche sui mercati. Gli ultimi due decenni – spiegano gli analisti di Freedom24, società internazionale di broker online – hanno dimostrato che anche la vittoria dei campionatipuò dare una spinta ai titoli quotati nel Paese della squadra vincitrice. Secondo le stime di Freedom24, negli ultimi cinque tornei, la Grecia e la Spagna hanno sovraperformato l’indice panpeo STOXX 600 dopo le vittorie del 2004, 2008 e 2012, mentre solo la vittoria del Portogallo nel 2016 ha mostrato un ritardo significativo.