Chiude la metro di Spagna e Ottaviano Inizia il calvario estivo dei trasporti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Chiusa da oggi e fino al 3 ottobre la fermata della. Da lunedì prossimo al 9 settembre, invece, toccherà a. Solo ieri l'avviso è comparso sul sito del Comune. In entrambe le stazioni comunque verranno eseguiti lavori di riqualificazione per migliorare aspetto e funzionalità delle fermate e che, progressivamente, interesseranno tutta la linea. Una lunga chiusura in piena estate per due fermate particolarmente frequentate dai turisti, ma anche dai lavoratori per cui la stagione calda non significa vacanze. Lo stesso intervento riguarderà quest'estateCipro, che però non dovrebbere, mentre per San Giovanni si attenderà il 2026. Intanto però tra continui scioperi dei mezzi pubblici - solo a luglio saranno tre, dopo quello previsto questo giovedì - laA chealle 21 quasi tutta la settimana e i frequenti stop per guasti di vario genere, l'estate si preannuncia decisamente difficile dal punto di vista della mobilità.