A decine contraggono l’Epatite C dopo autotrasfusioni di sangue e vitamine Indagato un medico già in attesa di radiazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) La procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di epidemia in violazione delle norme speciali che regolani le trasfusioni nei confronti di unveneziano. A dare la notizia è il Gazzettino che informa anche che la pm Elisabetta Spigarelli ha affidato una consulenza tecnica su una decina di pazienti per verificare il genotipo del virus da loro contratto e capire quali possano essere le cause delC. L’inchiesta si è aperta a seguito di una segnalazione da parte dell’ospedale di Dolo (in provincia di Venezia)che, nel giro di pochi giorni, si erano presentatedi persone positive alC. La presunta epidemia non può essere il frutto di circostanze fortuite: tutti i malati erano infatti pazienti dello stesso, Ennio Caggiano.