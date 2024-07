Spari contro Trump ad un comizio in Pennsylvania

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 14 luglio 2024) WASHINGTON – Paura per Donald, che è stato colpito da alcunidurante unin, a Butler, un’area a lui favorevole. Il tycoon è stato subito circondato dal secret service e si è rialzato, cosciente, ma è stato visto sanguinare dall’orecchio destro. Una volta in piedi,ha alzato il pugno. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gliuditi. Il presidente Usa Joe Biden ha ricevuto un “briefing iniziale sull’incidente aldell’ex presidente”: lo rende noto la Casa Bianca. “Prego per Donald”, ha scritto lo speaker della Camera americana Mike Johnson.è stato ferito mentre stava tenendo l’ultimoin programma prima della convention repubblicana di Milwaukee, che inizia lunedì e che giovedì deve incoronarlo nominee del partito per la Casa Bianca.