Rugby femminile l’Italia U20 rimonta il Galles e vince il terzo match su tre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Un parziale di 26-0 in poco meno di 30 minuti per ribaltare il 14-0 iniziale dele conquistare la terza vittoria in altrettante sfide nelle Summer Series femminili Under 20 a Parma. Al Lanfranchisi impone contro le britanniche al termine di unricco di errori, ma dove le azzurre alla fine hanno imposto la loro qualità. Buonissimo avvio delle azzurrine che nei primi minuti mettono subito alle corde unche difende però in maniera aggressiva e attenta. Così dopo 4 minuti di gioco le azzurre vanno a un passo dalla meta, ma l’attaccante viene portata fuori in touche. Insiste, ma ancora lei resistono e rubano l’ovale. È un dominio delle padrone di casa, che però non concretizzano e dopo 10 minuti ilprova ad alleggerire la pressione.