Real Madrid | la presentazione di Kylian Mbappe al Bernabeu sarà sold out

(Di domenica 14 luglio 2024) La nuova stella delMbappé, sta per emulare quanto fatto dal suo idolo Cristiano Ronaldo. La punta francese ex Psg, è infatti riuscita a ripetere la stessa impresa di CR7 dell’ormai lontano 6 luglio 2009: allaal Santiagotutto esaurito. Al posto della iconica ‘7’, però, Mbappé vestirà la maglia numero 9. Un tutto esaurito si vede davvero di rado quando si tratta delladi un giocatore ed è un dato designato in genere per le occasioni speciali, ma questa è l’effetto che crea un campione come Mbappé. L’appuntamento è dunque a martedì prossimo, 16 luglio, alle ore 12 allo stadio Santiagodi: ladialout SportFace.