Questo è un tentato omicidio? | attentato a Trump la strana risposta di Joe Biden

(Di domenica 14 luglio 2024) "assassinio? Ho un'opinione ma non ho fatti". Ha risposto così il presidente degli Stati Uniti Joealla domanda di un giornalista che gli chiedeva se lo sparatore volesse uccidere Donald. Una frase enigmatica quella del presidente in carica che in un primo momento ha sconcertato i commentatori. Poi la sterzata: "Il comizio diavrebbe dovuto svolgersi pacificamente e senza alcun problema. Ma l'idea che ci sia violenza politica in America è semplicemente inaudita", ha aggiunto il presidente Usa. Quanto a, ha affermato, "finora, sembra che se la stia cavando bene". Joeha comunque condannato l'atdicendo che "non c'è posto pertipo di violenza in America: noi dobbiamo unirci come nazione per condannarla.