Parigi 2024 | quando lo spirito olimpico torna a casa

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) Con il conto alla rovescia ormai avviato verso i Giochi Olimpici di, il mondo è in attesa di una celebrazione sportiva senza precedenti. L’ultima volta che la capitale francese ha ospitato questo evento epocale è stato nel 1924, lasciando un’impronta indelebile nella storia olimpica. Ora, un secolo dopo,si prepara nuovamente ad accogliere gli atleti di tutto il mondo, trasformando la “Ville Lumière” in un palcoscenico globale per lo sport e l’unità. Cerchi Olimpici: simbolo di unione globale Man mano che ci avviciniamo al, i celebri cerchi olimpici brilleranno ancora una volta in tutta la loro gloria. Questo iconico simbolo, ideato dal visionario Pierre de Coubertin nel 1913, cattura l’essenza stessa dei Giochi Olimpici moderni.