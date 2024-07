Occhi pure sulla vasca di Augusto Intanto oggi via alla grande sfilata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) "Per un giornonon si offende". La piscina sotto l’Arco d’, la novità di questa edizione della Fano dei Cesari, non convince tutti? Pazienza, per l’assessore ai Grandi eventi Alberto Santorelli "è stata montata per un solo giorno e comunque sotto l’Arco si è visto di peggio". Per l’ex assessoreCultura Stefano Marchegiani "con il mito di Roma ci lavora il mondo, noi che abbiamo la Fano dei Cesari dobbiamo sapere sfruttare l’occasione. Certe instzioni, come la piscina, vanno curate, hanno bisogno di scenografie meno spartane anche quando non c’è l’evento perché siamo di fronte ad un monumento di 2000 anni". In Soprintendenza stanno verificando se la piscina sotto l’Arco d’vìoli il vincolo dell’articolo 45 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".