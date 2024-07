Mountain Bike Gaia Tomena conquista il quinto oro mondiale XCE

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Pokerissimo di, che trionfa per la quinta volta in carriera ai Campionato del Mondo XCE. Si tratta della gara ad eliminazione dellae la 22enne valdostana ha vinto il suooro in carriera, salendo sul gradino più alto del podio nella manifestazione iridata che si è tenuta in Germania ad Aalen. Dopo aver superato brillantemente i precedenti turni, l’azzurra non ha sbagliato nulla in finale, partendo benissimo e mettendosi subito in testa alla corsa. Una gara dominata da parte della ventiduenne di Aosta, che ha preceduto di oltre due secondi le tedesche Lia Schrievers e Marion Fromberger, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo, mentre quarta ha chiuso la danese Line Mygdam. Questo è iltitolodella carriera per, che aveva già trionfato a Waregen (2019), Graz (2021), Barcellona (2022) e Palangkaraya (2023).