Lutto in Rai il triste annuncio poco fa

(Di domenica 14 luglio 2024) È morto nella notte uno dei punti di riferimento della Rai. L’è arrivato qualche ora fa dell’amministratore delegato Roberto Sergio e del direttore generale Giampaolo Rossi. Il volto storico è morto a 64 anni, non sono state divulgate le cause della morte ma sembra che si tratti di un decesso improvviso. Leggi anche: Attentato a Trump, la scoperta sul cecchino: di chi tratta Leggi anche: Carabiniere muore per il morso di un ragno violino: come riconoscerlo e dove si trovain Rai E’morto improvvisamente, nella notte, Marco Anastasia, 64 anni, storico dirigente della Rai. E’ stato per anni punto di riferimento delle relazioni industriali dell’azienda, curando i rapporti con i sindacati. Laureato in Giurisprudenza, lavorava in Rai dal dicembre 1986.