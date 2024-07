LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tratto in discesa in sedici in testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 10.50 14.12 Ora il sudafricano potrebbe anche decidere di rialzarsi e farsi riassorbire dal gruppo. 14.10 Anche perché il gruppo è lontano 1’30” dai fuggitivi, che non possono permettersi di attendere Meintjes. 14.09 Il sudafricano ha perso qualcosa come 45”. E ora per lui rientrare sembra utopia. 14.08 Foratura per Louis Meintjes (Intermarché-Wanty) che sta perdendo qualche secondo di troppo Rischia anche di cadere nel ripartire. 14.07 La composizione della fuga: Simon Yates (Jayco-AlUla), Laurens De Plus (Ineos-Grenadiers), Jai Hindley, Matteo Sobrero, Bob Jungels (Red Bull-Bora Hansgrohe), Lenny Martinez (Groupama-FDJ), Richard Carapaz, Ben Healy (EF Education Easypost), Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), Guillaume Martin (Cofidis), Enric Mas, Alex Aranburu, Javier Romo (Movistar), Louis Meintjes (Intermarchè-Wanty), Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).