Le pillole di Polly | recensione di Il sentiero nel bosco di Adalbert Stifter

(Di domenica 14 luglio 2024) Perché mai, viene naturale chiedersi, un giovane ricco, aristocratico e per di più con un nome altisonante come Theodor Kneigt non viene rispettato dai suoi compaesani? Anzi, gli ingrati conterranei gli hanno pure affibbiato il soprannome ridicolo di Tiburius e, quando parlano di lui, lo fanno sempre con un sorriso di scherno. Forse, il motivo è che il nobilotto in questione è figlio di un uomo eccentrico, e nel vero senso della parola. Tanto per dirne una, il suo singolare genitore per anni si era rinchiuso in casa, al buio, lamentando un’intollerabile infiammazione agli occhi. Fino a quando, di punto in bianco, aveva deciso di essere guarito e, per festeggiare la vista ritrovata, si era dedicato con impegno e meticolosità a fissare per ore, ogni giorno, la luce del sole riflessa sul pavimento, salvo poi a buscarsi un’intollerabile infiammazione agli occhi.