Le cinque mosse di Antonio Conte per lanciare il nuovo Napoli

(Di domenica 14 luglio 2024) L’allenatore pugliese sta lavorando duramente per inserire all’interno della giusta mentalità vincente. Arrivano ulteriori dettagli. Quando parliamo ditrattiamo di uno dei più grandi allenatori in circolazione, sicuramente uno dei più vincenti nella storia recente del calcio italiano.ha ottenuto grandi vittorie con Juve e Inter e anche in Inghilterra ha vinto una Premier League come allenatore del Chelsea. L’unica nota dolente riguarda probabilmente la sua ultima esperienza oltremanica, come allenatore del Tottenham. Il tecnico pugliese ha deciso di ripartire da, l’obiettivo è tornare a vincere e riportare il club in alto dopo il deludente decimo posto dell’ultima stagione. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata suparticolari dettagli che il tecnico sta valutando a Dimaro per aiutare la squadra a crescere.