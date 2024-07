La Procura di Trento riapre le indagini sul caso Pantani | cosa non torna

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) Ben 25 anni dopo la Dda delladella Repubblica diha deciso di riaprire unoscuro e misterioso che sconvolse il mondo del ciclismo. Al momento l’indagine è senza indagati ma l’ipotesi di reato è 416 bis finalizzato alle scommesse clandestine e collegato al decesso del ciclista. Marcovenne trovato morto la sera del 14 febbraio del 2004 in una stanza del Residence ‘Le Rose’ di Rimini: un decesso che, oltre vent’anni dopo, è ancora avvolto nel mistero. L’indagine coordinata daltore capo Sandro Raimondi e affidata alla pm della Dda Patrizia Foiera è iniziata lo scorso anno dopo quanto emerso in Commissione Antimafia. Sul ‘’ aveva parlato anche Renato Vallanzasca e dieci anni fa rivelò, “mi dissero di scommettere contro il Pirata perché non avrebbe finito il Giro”.