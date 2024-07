La guerra ha ucciso la libertà di pensiero Chi dissente è isolato pure Orban

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Che l’Europa stia andando verso una terza carneficina mondiale è abbastanza probabile. Si tratta di capire solo quanto estesa sarà la, e se distruggerà i paesi europei opsi estenderà a tutto il globo. L’ideale sarebbe naturalmente se i mercanti di armi, i lobbisti e i politici impegnati nell’incrementare la spesa militare fossero spediti subito in prima linea, e si eliminassero tra loro. Purtroppo a pagare il conto sono i poveracci mandati al fronte dalle varie potenze che si fronteggiano sul campo e il processo di escalation non da segni di fermarsi. Ma anche se per un qualche miracolo lanon esondasse dai confini ucraini, un enorme disastro ormai si è compiuto. Come è sempre più evidente, il linguaggio bellico dominante di cui media di proprietà di grandi gruppi industriali son la gran cassa, non prevede sconti, ne fa prigionieri.