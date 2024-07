Giacomo Bozzoli chi è la super-testimone che potrebbe riaprire il processo | la rappresentante di un’azienda austriaca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Le speranze didi sollevare da sé il macigno dell'ergastolo portano in Austria, a Brixlegg, meno di tremila abitanti nel distretto di Kufstein, in Tirolo. Portano alla Montanwerke-Brixlegg, specializzata nella lavorazione di metalli. Portano a unadell'azienda che, secondoassicurare di non avergli mai dato denaro: sarebbe questa donna, mai sentita dai giudici ma presente nelle sentenze, il "austriaco" di cui parla, ancora latitante in Spagna, nella lettera inviata a tre magistrati di Brescia.e la strategia di difesa: dai soldi al. La cartaper evitare l’ergastolo La vicenda parte dai 4.400 euro trovati nell'abitazione di Giuseppe Ghirardini, l'operaio della fonderia, che evaporò pochi giorni dopo la misteriosa sparizione di Marioe venne ritrovato a Case di Viso, sopra Ponte di Legno, avvelenato dal cianuro.