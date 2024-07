Calcio | amichevole Everton-Roma sabato 10 agosto a Goodison Park

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) È stata ufficializzata una nuovapre-campionato per la, che nella giornata di10sfiderà l’. Il test, di preparazione per la stagione 2024/2025, è in programma aalle ore 18:00 e sarà l’ultimapre-campionato che si disputerà nell’impianto. I Toffees, infatti, a partire dalla prossima stagione traslocheranno in nuovo stadio. Si tratterà inoltre di un derby in casa Friekdin visto che la famiglia americana ha da poco acquistato anche il club di Liverpool.10SportFace. .