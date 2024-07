Biblioteca dell’usato La seconda vita dei libri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) "Usati, vecchi o doppi? Lascia qui i tuoi. Non gettare via la cultura: donala a chi la può ancora apprezzare": era questo lo slogan che venne coniato cinque anni fa per il progetto che vide Aemme linea ambiente schierarsi come partner del Progetto GiroLegnano e a un lustro di distanza il bilancio dell’iniziativa nata da un’idea dell’ex consigliere comunale, Daniele Berti, è più che positivo. "Il totem con lo slogan sopraccitato e i mastelli bianchi con l’adesivo verde che identifica il progetto - spiegano i portavoce di Aemme linea ambiente - posizionati all’ingresso della piattaforma ecologica di via Novara non hanno tardato a richiamare l’attenzione dei legnanesi, che in questi cinque anni li hanno costantemente utilizzati.