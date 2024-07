Valladolid | Cömert arriva al Real Valladolid per guidare la difesa e con una clausola paura

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 13 luglio 2024) 2024-07-12 20:04:00 Il web è in subbuglio: Il primo acquisto estivo del, Eray, è stato presentato venerdì al José Zorrilla. Il giocatore si è detto “felice e orgoglioso” di far parte della squadra di Pucelano, nella quale vuole “la” basandosi sulle sue virtù, essendo, secondo le sue stesse parole, un difensore centrale “forte”, a cui piace “vincere i duelli” e che si diverte anche a “giocare con la palla e attaccare alto”. Lo svizzero ha commentato che Pucela ha “uno stile molto buono” e che si tratta di “aiutare a vincere le partite e mantenere la categoria”, affermando che è “davvero facile” adattarsi alla squadra, dato che non ha problemi a comunicare con i suoi compagni poiché parla fino a cinque lingue.