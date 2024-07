The Karate Kid Street Rumble annunciato con un Trailer

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 13 luglio 2024) Se avete apprezzato Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge per il suo stile e sistema di combattimento, allora sarete lieti di sapere che è in arrivo un gioco simile, questa volta però incentrato sull’universo diKid. Ad annunciarlo è stata GameMill Entertainment, la quale ha svelato che TheKid:uscirà il 20 Settembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. TheKidannuncaito ufficialmente! TheKidcome anticipato propone un sistema di combattimento ed un comparto grafico simile al videogioco delle TMNT. Nei panni di Daniel Russo, Mr Miyagi, Kumiko e Ali Mills dovret esconfiggere nemici come Johnny Lawrence, John Kreese, Terry Silver e molti altri, nei 12 livelli che compongono l’avventura.