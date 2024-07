Roma infermiera muore durante il turno di lavoro Sindacati denunciano turni massacranti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 13 luglio 2024) Antonella Cutini, un’di 54 anni, è deceduta a causa di un infarto improvviso, forse provocato dallo stress e daidiestenuanti in reparto. La tragedia si è consumata davanti agli occhi dei suoi colleghi all’Ifo di. Nonostante il pronto intervento dei medici, per lei non c’è stato nulla da fare. In queste ore, il cordoglio per la sua morte è accompagnato dalla rabbia dei colleghi, che chiedono condizioni dimeno dure. MortaildiAntonella Cutini, l’morta in ospedale, “era al terzodi pomeriggio/sera”. A rivelarlo è Laura Rita Santoro, dirigente Nursing Up. “Era unasta in ortopedia, poi rinunciò e venne in ambulatorio, nella piattaforma dove sono anch’io, convinta che avrebbe fatto una vita più semplice”.