Quando mi sarò ritirato Djokovic umilia Sinner e Alcaraz in 5 secondi

(Di sabato 13 luglio 2024) "il gatto non c'è, i topi ballano". Mail gatto ritorna non ce n'è per nessuno. Novaksi è ripreso la scena e lo scettro, dopo diversi mesi caratterizzati da problemi fisici. E lo ha fatto nel palcoscenico più prestigioso del mondo del tennis: il grande slam di Wimbledon. L'avversario incontrato in semifinale era tostissimo. Lorenzo Musetti veniva da grandi prestazioni, ma si è dovuto inchinare al ritorno del re. "Nei miei sogni di bambino in Serbia, a 7 anni, con le bombe che mi volavano sulla testa, sognavo di essere sul campo da tennis più importante, qui a Wimbledon - le sue parole dopo il successo sull'azzurro in semifinale -. Non voglio fermarmi qui, domenica voglio quel trofeo tra le mani". Nole ha ripercorso le tappe che lo hanno portato fino alla finalissima.