Non è Chiesa dalla Juve alla Roma | scambio a sorpresa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 13 luglio 2024) Trantus epotrebbe esserci un affare a: non èil bianconero che potrebbe approdare nella Capitale Nienteper Federico. Nel calciomercato le certezze non sono certo una costante, ma sembra davvero che l’attaccante dellantus non sia destinato a vestire giallorosso il prossimo anno. Una scelta frutto della volontà del calciatore di calcare ancora i palcoscenici della Champions League il prossimo anno. Non lo farà con lantus perché il contratto in scadenza impone a Giuntoli di trovare una soluzione già quest’estate e l’unica possibile, visto che il rinnovo al ribasso non entusiasma il 26enne, è la cessione immediata. L’idea allora è un trasferimento all’estero, dove qualche approccio pure c’è stato con Bayern Monaco e Manchester United che hanno mostrato interesse per l’ex Fiorentina, senza però affondare il colpo.