Marito moglie e nuora trovati morti in una camera d’albergo l’assassino conosceva una delle vittime

(Di sabato 13 luglio 2024) David James Fisk, 57 anni, suaLucita Barquin Cortez, 55 anni, cittadina australiana nata nelle Filippine, e suafilippina Mary Jane Cortez, 30 anni, sono statial The Lake Hotel, a Tagaytay nella provincia di Cavite, a sud-ovest di Manila. La notizia la dà il Daily Mail. A scoprire i corpi il personale dell’hotel: i tre non si sono presentati per il check-out. Lesono state trovate distese a faccia in giù, con mani e gambe legate con cavi elettrici e lacciscarpe, e le bocche coperte con del nastro adesivo. Il cadavere dell’uomo presentava una ferita da arma da taglio al collo mentre le due donne avevano solo qualche livido La polizia sta interrogando i testimoni e ora si cerca un uomo individuato attraverso le telecamere di sorveglianza: indossava una maschera, felpa nera con cappuccio e pantaloncini bordeaux e che “è stato seguito una volta uscito dell’hotel”.