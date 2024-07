Lui lei e le vacanze | chi paga?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 13 luglio 2024) Molti, con un pizzico di snobismo che fa chic, sostengono che parlare di soldi non sia mai elegante. Ok, non sarà fine, ma parlare di denaro è necessario e più che mai attuale. I discorsi sui soldi, in una coppia, andrebbero considerati alla pari di quelli che si fanno su tutto ciò che riguarda la vita insieme: le scelte comuni, gli impegni, gli amici, i figli. Ben vengano dunque anche i ragionamenti e i confronti sulle finanze, per fare chiarezza su quanto si ha a disposizione e su come investirlo. Questo vale per le coppie consolidate come per le neo-coppie: se per le prime è una necessità, per le seconde è un banco di prova per l’eventuale futura vita insieme. Quindi, anche se non è proprio un argomento super-romantico, è molto utile riflettere sul “gruzzolo” di entrambi.