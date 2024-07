Il Comitato per il bosco | Salviamo la nidificazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Una catena umana lungo via Curtatone per ribadire l’impegno a salvare il, minacciato dalla costruzione del nuovo polo scolastico, e chiedere all’Amministrazione di sospendere il taglio degli alberi. Una cinquantina di gallaratesi hanno risposto nel tardo pomeriggio di giovedì all’appello lanciato dalgli Alberi di Gallarate per “abbracciare“ ilinviare un messaggio chiaro con tanto di striscioni esposti lungo via Curtatone. Ilha appena consegnato in Comune le firme a sostegno della petizione contro il progetto del nuovo polo scolastico ma la raccolta delle adesioni prosegue e anche al presidio dell’altro giorno ne sono arrivate di nuove. "Siamo a 1.200 firme", dicono i promotori. Ilha anche preparato una lettera-appello rivolta al sindaco Andrea Cassani e ai consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, che ha inviato con la richiesta di sospensione del taglio delle piante almeno fino al 15 ottobre.