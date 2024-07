Gironi ormai pronti | termali dirottate a Sud

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Il dado non è ancora tratto, ma quasi. La nuova Serie B Nazionale prende sempre più forma: si va verso un format a quaranta squadre grazie ai ripescaggi di Paperdi Caserta e Power Salerno (sconfitta ai playoff promozione di Serie B Interregionale), le uniche ad aver presentato domanda entro il 1 luglio, mentre non faranno parte dell’organico del terzo campionato cestistico nazionale Ozzano e Bisceglie, le quali hanno richiesto il riposizionamento in Serie B, oltre a Bergamo che ha cessato l’attività per problemi economici. Andrea Costa Imola e Chieti hanno invece risolto i loro problemi di liquidità e saranno regolarmente ai nastri di partenza. L’organico con numero di squadre pari aprirà dunque la strada alla suddivisione omogenea in due: dopo aver tagliato in due l’Italia longitudinalmente quest’anno il criterio di scissione sarà Nord-Sud, con tuttavia non poche eccezioni, perché da ciò che filtra dalle segrete stanze della LNP i girone nord vedrà comprese oltre a piemontesi, venete, emiliane al folto plotone delle compagini lombarde anche le tre squadre siciliane per una questione prettamente logistica.