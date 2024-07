CorrSport -Napoli Buongiorno ha firmato Investimento top di ADL Ecco quando arriverà in ritiro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 13 luglio 2024) Alessandroè ufficialmente un giocatore del. 35 milioni più bonus al Torino, quinquennale per il difensore. Si unirà a Conte a Castel di Sangro. Alessandroè ufficialmente un giocatore del. Il difensore, proveniente dal Torino, diventa il terzo acquisto degli azzurri dopo Spinazzola e Marin, segnando un importante colpo di mercato per la squadra di Antonio Conte. I dettagli dell’affareIl Corriere dello Sport riporta i dettagli dell’operazione: “Intorno alle 13, una volta terminate le visite accuratissime (come sempre), il giocatore e l’agente Cristiano Pavone raggiungono la sede di FilmAuro, al terzo piano di Palazzo Bonaparte in piazza Venezia, dove ad attenderli ci sono De Laurentiis e l’ad Chiavelli: un po’ di ristoro, considerando il caldo e l’afa che anche ieri hanno stritolato Roma, e poi le firme.