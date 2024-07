Captain America 4 solleverà il MCU? – Livello Omega

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo più di un mese di assenza, torna, la mia personalissima e modesta prospettiva sul mondo dell’intrattenimento. Periodicità e copertina cambiano, ma gli spunti di riflessione saranno quelli di sempre. Ieri è uscito il trailer diBrave New World (4 per farla semplice) che potete trovare a questo link se non lo avete ancora visto. Il primo impatto è sicuramente gradevole per chi ama l’azione nelin stile “Winter Soldier”, qui viene tutto potenziato dalla capacità di volare di Sam Wilson che offre delle prospettive ed un dinamismo degno dei Marvel Studios. Il volo però non si ferma qui. Nel trailer si toccano il passato e il futuro del franchise, passando (a volo d’angelo) dal ricordo degli Avengers, alla conferma dell’esistenza degli Eterni (oh my God, it’s not a plot hole!) fino allo sgancio della bomba rossa! Nei secondi finali del trailer viene definitivamente introdotto Hulk Rosso, per chi non lo conoscesse lascio questo approfondimento.