Calciomercato Milan non solo Morata | contatti per un bomber protagonista a Euro 2024

(Di sabato 13 luglio 2024) Ilè leggermente in ritardo sul mercato, rispetto alle dirette concorrenti come Inter, Juventus e Napoli, ma i rossoneri sono pronti a recuperare il terreno perduto con la classica rincorsa che contraddistingue le sessioni didel ‘Diavolo’ da metà luglio a metà agosto. Un mese di fuoco, è il caso di dirlo, con trattative serrata mirate a consegnare a Paulo Fonseca una squadra che risponda alle sue caratteristiche di gioco e che risulti anche in grado di competere con le rivali. E per farlo ilsta pensando a Niclas Fullkrug., attaccante cercasi:sì, ma nonIl reparto offensivo, nello spot di prima punta, è senza dubbio quello che necessità di maggiori rinforzi. Dopo l’addio di Giroud, ilJovic non rappresenta una garanzia, probabilmente, nemmeno come attaccante di scorta.