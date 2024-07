Atalanta Gasperini al Corsport | Ho pensato al Napoli Zaniolo? Lui a scommettere su di noi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Gian Piero, tecnico dell’, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, raccontandosi a 360 gradi: “Che allenatore sono? Uno che copia. Osservo, prendo appunti e sono attento a tutto e tutti. Sono stronzo con gli stronzi e buono con i buoni: non sopporto le ingiustizie e sono poco diplomatico. Anche gli arbitri hanno imparato a conoscermi e si rapportano in modo diverso. Devo ammettere che il loro è diventato un mestiere impossibile, colpa del regolamento che troppo spesso non è chiaro: sui contatti e i falli di mano non si capisce più nulla“. “In Serie A e nelle coppe si giocano due differenti sport. Le decisioni del Var vanno disciplinate una volta per tutte. Un’altra cosa che mi fa andare fuori di testa è la simulazione: è gravissimo se un giocatore cade per un respiro.