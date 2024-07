Zenless Zone Zero un trailer di lancio rivela quanto dura l’esclusiva console per PS5

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il nuovodihato il periodo d’esclusiva del gioco di ruolo d’azione free-to-play di miHoYo per PS5, precisando che il titolo sarà disponibile esclusivamente sulladi Sony per 6 mesi, di conseguenza almeno fino a Gennaio 2025. Come riportato da GamingBolt,è stato rilasciato da pochi giorni su PC, dispositivi mobile e PlayStation 5, raggiungendo in poco tempo addirittura i 50 milioni di download in tutto il mondo e ponendosi di conseguenza come un nuovo successo dei creatori di Genshin Impact. Ma quando uscirà suXbox Series XS e Nintendo Switch? Come notato prontamente dalla community, il nuovo titolo multiplayer uscirà su queste piattaforme tra minimo sei mesi, visto che l’esclusività perPS5 durerà almeno fino a Gennaio 2025.