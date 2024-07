Wimbledon Carlos Alcaraz ancora in finale Medvedev piegato in quattro set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)torna per il secondo anno consecutivo in. Lo spagnolo difenderà il titolo vinto lo scorso anno ed ora attende di capire se ci sarà la rivincita con Novak Djokovic o una sfida tutta nuova a questi livelli con Lorenzo Musetti. Il numero tre del mondo ha sconfitto in semicome nel 2023 Daniil, imponendosi inset con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 6-4 dopo tre ore di gioco.ha concluso l’incontro con sei ace, uno in più dell’avversario e soprattutto con un ottimo rendimento con la seconda di servizio (61% di punti vinti). Perci sono 55 vincenti a fronte di 37 errori non forzati, mentreha chiuso con 31 vincenti e 24 errori non forzati.si trova ad affrontare subito una palla break, masbaglia con il dritto.