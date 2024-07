Weston chi è il figlio di Nicolas Cage e perché è stato arrestato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 luglio 2024)del popolare attore, èrecentemente arreper aver aggredito sua madre Christina Fulton. Non è comunque la prima volta che l’uomo finisce nei guai con la legge: ecco tutto quello che sappiamo su di lui. Chi èdell’attoreNato il 26 dicembre 1990,Coppolaè ilmaggiore dell’attore, nato dalla relazione con la collega Christina Fulton. Musicista ed attore, nel corso degli anni èfrontman di due band metal: gli Eyes of Noctum e Arsh Anubis, quest’ultima da lui fondata. È inoltre apparso in molti film del padre, debuttando nel 2005 in Lord of the War. Tra le ultime fatiche c’è invece Fear and Loathing in Aspen del 2021. In merito alla sua carriera, nonostante l’ingombrante cognome, ha spiegato: “Credo siad’incoraggiamento, ma tutti avevano predetto che sarei diventato un attoreho trascorso la maggior parte della mia infanzia divertendomi con gli amici a progettare storie per poi filmarle”.