VIDEO Tour de France 2024 l’arrivo della tredicesima tappa | Philipsen il più veloce a Pau

(Di venerdì 12 luglio 2024) Jasperfirma la doppietta alde. Il velocista dell’Alpecin – Deceuninck accorcia le distanze nella sfida delle ruote veloci con Biniam Girmay, trionfando nellasul traguardo di Pau. Una frazione movimentata da fughe, vento, con continui colpi di scena lungo i 165 chilometri odierni. Subito si è formato davanti un gruppetto di atleti di livello come Adam Yates, il campione del mondo Mathieu van der Poel e Arnaud De Lie, ma il gruppo non ha lasciato troppo spazio. Quando sembrava andata la fuga ecco il vento laterale: ventagli nel plotone e clamoroso sparpaglio di corridori. Una decina di uomini hanno resistito all’accelerazione devastanteVisma Lease a Bike Ancora una volta però è stata volata, con l’andatura del gruppo che non ha lasciato andare gli attaccanti.