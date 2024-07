VIDEO – Inzaghi dopo il rinnovo con l’Inter | Sono molto contento!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Simoneha firmato ildi contratto e chiuso poco fa la conferenza stampa di presentazione della stagione 2024-2025 del. Ecco il suo breve saluto su X ai tifosi. SALUTO – Oggi è stata una giornata chiave in casa Inter in vista del futuro. Ciclub che hanno cambiato allenatore, anzi la maggior parte lo hanno fatto e c’è chi lo ha ricordato durante la conferenza stampa. I nerazzurri invece hanno concluso ildi Simone, firmato proprio poche ore fa alHQ in Viale della Liberazione. L’allenatore ha commentato anchela conferenza stampa il suo nuovo capitolo a comando della squadra meneghina. Pronti e felice Mister ????#ForzaInter #2026 pic.twitter.com/J2RAPkWFJi — Inter ?? (@Inter) July 12, 2024ha detto: «Oggi ha risposto a tante domande, ora ne ho io una per voi.