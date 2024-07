Usa2024 Biden difende sua candidatura | devo completare il lavoro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Washington DC, 12 lug. (askanews) – Nella attesissima conferenza stampa di fine vertice Nato, durata poco meno di un’ora, il presidente Usa Joeha ribadito la sua convinzione di essere il candidato più qualificato per vincere le elezioni di novembre, ma ha ammesso che altri democratici potrebbero battere l’ex presidente Donald Trump, come la sua attuale vice Kamala Harris. E replicando sul suo stato di salute, ha fatto notare che nessuno chiede a Trump un test neurologico. Una gaffel’ha fatta, riferendosi erroneamente alla vicepresidente Kamala Harris chiamandola “vicepresidente Trump”. “Ottimo, Joe!” ha ironizzato in un post su Truth Trump stesso. A cui, dopo la conferenza,ha risposto su X: “A proposito: sì, conosco la differenza.