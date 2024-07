Tanti soldi e locali tutti uguali | a Milano catene e grandi gruppi soffocano la vivacità gastronomica

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sapessi com’è strano andare al ristorante a. Il capoluogo lombardo, che ama considerarsi l’avanguardia italiana in quasi ogni campo dello scibile umano, si allaccia sprezzantemente il tovagliolo al collo e rivendica il primato anche per quanto riguarda il cibo. E con qualche ragione: la scena meneghina è da qualche anno, diciamo a spanne dall’Expo del 2015, la più esuberante d’Italia. Aperture di cui si parla molto, chiusure di cui si parla poco,chef stellati con residenza altrove che si fanno la seconda casa in riva ai Navigli con operazioni di stampo bistronomico, format che si impongono alla velocità della luce. Se New York è la città che non dorme mai, pare proprio chesia quella che non digiuna mai. Chef Marco Ambrosino, spostatosi da(28 posti) a Napoli.