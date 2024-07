Spagna-Inghilterra finale Euro 2024 | sognando la gloria

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tutto pronto per la sfidache sarà il culmine di, massimo torneo continentale dedicato alle nazionali migliori d’pa. I campioni in carica dell’Italia sono usciti dai giochi prestissimo (solo agli ottavi di) sconfitta dalla Svizzera lasciando, quindi, il trono vacante. Al termine di numerose battaglia giocate spessissimo sul filo di lane, sono rimaste due contendenti con l’ambizione di succedere agli Azzurri: da una parte c’è lafrizzante e giovane guidata da Luis de la Fuente, mentre dall’altra parte del campo si parerà la graniticadi Gareth Southgate, finalista perdente, in casa, degli ultimipei. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime, le probabili formazioni e dove sarà possibile assistere in televisione alla partita.