Sinner di male in peggio | è sceso al numero tre

Jannik Sinner non è riuscito a bissare la semifinale di Wimbledon, raggiunta per la prima volta lo scorso anno. Nel penultimo atto dell'edizione 2024 dei Championships, in caso di passaggio del turno, l'altoatesino avrebbe avuto l'occasione di prendersi la rivincita nell'ennesimo scontro generazionale con il rivale Carlos Alcaraz, che poco più di un mese fa l'aveva battuto al Roland Garros al termine di una battaglia sensazionale. Sinner, fuori già a quarti a Wimbledon – IlVeggente.it (Ansa) L'avversario del murciano, invece, sarà il russo Daniil Medvedev, che nei quarti di finale si è preso lo scalpo del numero uno al mondo, interrompendo una striscia di sconfitte contro di lui che durava da ben cinque partite.