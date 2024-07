Serena Bortone a Pomeriggio Cinque Myrta Merlino insoddisfatta | l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il futuro diè più incerto che mai. La conduttrice e giornalista, dopo quanto accaduto con il Caso Scurati, potrebbe scegliere di non tornare in onda, o almeno non nell’immediato. Stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe rifiutato un programma su Rai3, perché impossibilitata a parlare di politica, tematica di cui ha sempre discusso, non solo in Chesarà, ma anche nel programma Oggi è un altro giorno. Un’ipotesi si è fatta strada: prendere il posto dialla conduzione di. Ma i tempi non sarebbero ancora maturi: procediamo per punti.è una delle conduttrici più amate: è un dato di fatto. Misurata, simpatica, in grado di bucare lo schermo e di mettere a proprio agio gli ospiti senza particolari difficoltà: lo abbiamo visto a Oggi è un altro giorno, e a Chesarà ha mantenuto la sua linea di conduzione, anche andando “contro” quanto stabilito dalla Rai.