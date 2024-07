Schiaffi calci e sculacciate ai figli ma il tribunale li assolve | Vivevano in un campo rom lì la violenza è un connotato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una coppia di genitori di cittadinanza romena è finita a processo a Torino con l’accusa di maltrattamenti di tree, tutte minori di dieci anni. In primo grado sono stati condannati a due anni e sei mesi di carcere. Ma la Corte di Appello li ha assolti «perché il fatto non costituisce reato». Anche se i genitori colpivano spesso icon, secondo i giudici lo facevano perché lo consideravano come «l’unico strumento disponibile per garantire ordine e disciplina in seno alla famiglia e/o nei rapporti tra le bambine». E lo facevano «percuotendole ripetutamente con, utilizzando anche oggetti; trascurandole nell’igiene e nella cura». E «litigando violentemente tra di loro alla presenza delle bambine», minori di dieci anni.