Salvataggi in mare l’agenzia Ue per i diritti fondamentali | distinguere tra trafficanti e soccorritori

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il recente aggiornamento del rapporto deldell’Unione europea per i(FRA) pone una questione cruciale e spesso fraintesa nel contesto delle operazioni dio in: la necessità dichiaramente tradi esseri umani e coloro che operano nel rispetto delle leggi internazionali e deiumani per salvare vite umane. La distinzione non è solo teorica, ma ha implicazioni pratiche e legali significative per le operazioni di soccorso e per le vite di migliaia di migranti. La normativa internazionale e le operazioni SAR Il quadro normativo internazionale, che comprende la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in(SOLAS) del 1974, la Convenzione internazionale sulla ricerca e ilo marittimo (SAR) del 1979 e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del(UNCLOS) del 1982, stabilisce chiaramente l’obbligo di assistere le persone in difficoltà in, indipendentemente dalla loro nazionalità o status.