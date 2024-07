Rapina in strada in Bolognina 26enne inseguito e arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bologna, 12 luglio 2024 - Stavano perlustrando la, durante un servizio di controllo del territorio, quando sono stati attirati dalle urla di alcuni passanti. Così gli agenti del reparto Navile della polizia locale si sono fermati e i cittadini hanno spiegato loro che un uomo era statoto ine che il colpevole era scappato verso via Tibaldi. Sicurezza, il piano del questore: "Più pattuglie a piedi di notte. Vegliamo su chi rincasa dagli eventi" La pattuglia si è messa immediatamente sulle tracce deltore ed è riuscita a bloccarlo in via Da Faenza, grazie anche all’aiuto di un cittadino che ha ostacolato il fuggitivo facendolo cadere a terra. Dalle mani deltore, un ventiseienne, gli agenti hanno recuperato 220 euro e i documenti della vittima.