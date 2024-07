Nigeria crolla una scuola | morti almeno 21 ragazzi tanti feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tragedia terribile in21 alunni sono stati uccisi e 69quando la lorota nellacentrale venerdì, ha dichiarato un portavoce della Croce Rossa. Nuruddeen Hussain Magaji ha detto che ci sono “21e 69” che sono stati “tutti ricoverati in vari ospedali”.Leggi anche: Usa, ladri le rubano l’auto col figlio a bordo: mamma cerca di fermarli ma viene uccisa Un giornalista dell’AFP ha spiegato di aver visto cinque corpi nell’obitorio di un ospedale e 11 in un altro. Tutti indossavano uniformi scolastiche. Sul luogo del crollo le scavatrici meccaniche sono state usate per cercare di salvare le vittime intrappolate sotto le macerie, mentre i genitori cercavano disperatamente i loro figli. La folla si è radunata intorno all’edificio di cementoto e ai cumuli di macerie.