Napoli polemica Linea 6 L’Usb | Non pronta ad aprire a rischio diritti e sicurezza

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSolo tre treni in circolazione, 42 minuti di tempo per coprire 5,2 km di percorso e 8 stazioni, con una frequenza prevista di 14 minuti. Per la6 – attesa da 34 anni – è già, in vista dell’inaugurazione. “È il Ponte sullo Stetto di” ironizza. Un richiamo alla possibile presenza del ministro Salvini, atteso al varo del 16 luglio. Il sindacato di base dice no all’accordo sull’apertura “a mezzo servizio”. L’orario previsto, per adesso, va dalle 7.30 alle 15.30. Le stazioni, tra Fuorigrotta e Chiaia, sono Mostra, Augusto, Lala, Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio. L’apertura commerciale è programmata per il 17 luglio. “Non siamo ancora pronti ad affrontare questa sfida – afferma-, asonodel personale”.